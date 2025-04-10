和碩營收／3月846億元、月增2% 估第2季資訊業務成長

和碩（4938）10日公告今年3月營收，受惠資訊（NB產品為主）及車用產品增長，帶動營收月增2.61%，展望本季營運，和碩預期資訊產品因新平台換機，加上關稅政策明朗化，預計第2季資訊產品將持平或優於首季，消費性業務持穩。

和碩公布今年3月營收846.3億元，月增2.61%、年增13.22%。和碩表示，3月營收相較2月成長，主要受惠資訊業務及車用產品增長，若與去年同期相比，則是通訊及車用成長。

累計和碩今年首季營收2,724.3億元，季減16.69%、年增8.8%。隨著時序進入傳統淡季，和碩首季三大產品線相較去年第4季出貨皆下滑，但今年第1季若與去年同期相比，資訊及車用產品需求表現較佳。

從產品出貨量來看，和碩3月NB出貨70萬台，優於2月的55-60萬台，累計和碩今年首季NB出貨達189萬台、年增約兩成。

法人分析，和碩今年首季NB出貨量年增長，除了因大客戶華碩（2357）今年擴大AI PC等新品陣容外，為了因應川普先前可能新增的關稅，華碩也對和碩等供應商提前拉貨。

展望後市，和碩共同執行長鄧國彥在上季法說會上指出，第2季開始，資訊產品因新平台換機，加上關稅政策明朗化，預計第2季資訊產品將持平或優於首季，消費性業務持穩。

針對美國製造，和碩共同執行長鄭光志先前指出，和碩仍在評估在美國設廠條件，除了考量客戶需求，也要評估生產成本。和碩目前在北美生產據點，主要位於墨西哥華雷斯，以生產電動車相關業務為主。因應伺服器業務，當地也組建伺服器產線，預計今年上半年開出產能。

此外，和碩為衝刺伺服器業務，上個月正式啟用位於美國加州聖塔克拉拉（Santa Clara）新辦公室，和碩董事長童子賢分析，新辦公室就在輝達（NVIDIA）公司的隔壁，新據點更接近客戶、更快接觸市場新趨勢。