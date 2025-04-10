建準實施庫藏股 擬買回自家股票6,000張

建準（2421）10日召開董事會，決議將實施庫藏股，預計買回自家股票6,000張，買回區間價格46.55至145.5元間，依此次庫藏股每股買回最高價145.5元計算，若買足6,000張，最高將斥資8.73億元。

建準為散熱風扇大廠，3月營收15.66億元，創新高，月增21.1%，年增40.7%；首季合併營收41.62億元，年增36%。

建準日前於法說會指出，儘管今年車用市場似乎有雜音，該公司出貨及訂單能見度並未受太大影響，預料今年車用業務依然會呈現不錯的成長力道，成為營收主力之一。

AI伺服器方面，建準現階段仍以散熱風扇為主，在AI伺服器風扇市場的市占率約三成，同時也已開始布局水冷與浸沒式產品。