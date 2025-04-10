資拓宏宇營收／3月3.21億元、年增34.67%！AI+氣象神助攻

客製化數位轉型解決方案系統整合商資拓宏宇（6614）10日公告3月合併營收為新台幣3.21億元，年增34.67%，單月營收大增主要受惠於公司將旗下多項產品及系統整合專案，輔以「AI技術」結合氣象科技，並藉此發展出更便利及創新的服務所致。此外，今年推出的新產品「資拓宏宇診所雲」也為團隊帶來不小的營收貢獻。

團隊表示，永續發展已是21世紀最全球最重要的議題之一，2015年聯合國宣布了「2030永續發展目標」之後，到2024年全球平均氣溫比工業化前高出1.6℃，全球升溫首次超過1.5°C的目標，意味著全球暖化加劇，極端氣候事件將越來越頻繁，並且衝擊到了能源、水資源與糧食安全，造成許多居住地與生物棲地的喪失。

氣候變遷已是國際重點項目，今年政府在永續發展方面非常積極，新增了六大部門、二十項旗艦計畫，加大減碳力道。1月時政府也宣布最新國家減碳目標為2025年要較2005基準年減少10%，2032年較基準年減碳32±2％，2035年則減少38±2％，減碳幅度較往年明顯增加。

資拓宏宇除了本身致力於推動環境永續發展之外，也開發並推出永續發展的產品，包括歐碳永續雲、氣候風險管理平台等。資拓宏宇歷年來承接政府氣象署專案，為氣象署建置及維護相關系統，包括官網導覽、自動回應區域天氣資訊，透過「氣象百科」功能，將地球科學相關知識轉化為向量索引，提高互動性與回應準確度。資拓宏宇表示，目前所開發的氣象系統操作便利、功能豐富，廣受好評，除了展現本公司專業能力外，亦有利於承接一般企業的氣象相關專案，挹注營收。

資拓宏宇近幾年在氣象領域與客戶合作，透過AI技術發展了衛星資料反演降水預測、衛星資料反演颱風強度預測，以及氣象聊天機器人等，這些皆在客戶端獲得良好評價。今年公司持續結合AI技術，發展陸海空的氣象業務，藉由加入AI來優化氣象系統，提升產品附加價值與毛利率，增加公司獲利。

展望氣象科技團隊TCFD（氣候相關財務揭露工作小組）產品的未來發展，資拓宏宇主要與母公司中華電信及顧問公司合作，借助母公司中華電信遍布全國的營運處企客通路和人脈網路，共同推廣本公司TCFD產品。而顧問公司豐富的經驗和專業知識可幫助公司更了解不同行業的永續發展需求，以及相關的法規和政策。公司會針對特定產業，挑選具有代表性和規模較大的企業來進行此產品的推廣，也會參加相關展會或活動來推介公司的服務，透過不同管道擴大業務範圍，提升營運動能。