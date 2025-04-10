中華電營收／3月193.3億元創同期新高 每股賺0.41元

中華電（2412）10日公布3月合併營收193.3億元，創同期新高，營業淨利40.6億元，歸屬於母公司業主之淨利31.7億元，EBITDA為74.1億元，每股純益（EPS）0.41元；累計第1季每股純益1.26元。

中華電表示， 3月合併營收較去年同期成長5.4%，創同期新高，主要受惠於資訊與通信技術（ICT）業務強勁的成長動能。在各業務表現方面，隨著機房客戶對設備代管需求持續攀升，帶動網路數據中心（IDC）與雲端服務的經常性營收穩健成長。

資安業務因協助大型連鎖通路業者及銀行業者資安設備維護，營收較去年同期倍數成長。智慧聯網業務方面，受惠於大型BOT智慧建築專案認列，年增率超過50%，展現強勁動能。整體而言，ICT業務營收年增幅接近50%，成為3月營收成長的主要驅動力。

此外，核心電信業務維持穩健成長。受惠於數位轉型需求，固網寬頻營收年增率達1.9%，其中300Mbps以上的高速用戶數持續增加。行動服務營收亦受惠於升速5G客戶數的穩定成長，及月租型用戶貢獻的持續提升，呈現穩定上揚趨勢。

中華電累計今年前3月合併營業收入558.1億元，營業淨利125.2億元，歸屬母公司業主淨利98億元，每股純益1.26元。中華電信強調，累計營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。