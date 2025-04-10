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南亞科法說會／首季每股虧0.63元 總座看產品價不因關稅調整

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

南亞科（2408）10日召開法說會公布財報，首季單季每股虧損為新台幣0.63 元 ，連續十季虧損，南亞科總經理李培瑛表示，美國關稅對於DRAM影響議題來看，公司直接銷售美國比率不高，包含顆粒、模組與封裝不同，目前沒有調整價格必要，直接銷售美國比重不高，但美國客戶多，會以美國客戶處理為原則。

南亞科公告財報，首季營業毛損為新台幣10億7千5百萬元，毛利率-15.0%，季減4.4個百分點。營業淨損為新台幣31億5千5百萬元，營業淨利率-43.9%，較上季下降1.1個百分點，營業外收入新台幣7億3千2百萬元，本期稅後淨損為新台幣19億4千1百萬元，淨利率-27.0%。單季每股虧損為新台幣0.63元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。截至2025年3月31日，每股淨值新台幣52.89元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

公司提到， 10 奈米級第二代製程（1B）投片已達到產能的三分之一，16Gb 5600DDR5產品已於第1季開始交貨；速度6,400的產品亦於第2季送樣中。同時，10 奈米級第三代製程（IC）、第四代製程（ID）與客製化產線開發如期進行，將進一步強化公司在市場上的差異化競爭力。

外界關注關稅對DRAM市況干擾，李培瑛表示，目前難以判斷美中關稅談判進展，DRAM本身仍看供需，供需敏感度也很高，AI仍持續改善需求與單價成長，隨需求復甦DRAM價格持續大幅下滑機會不大，營運有機會今年逐季改善。

南亞科 新台幣

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