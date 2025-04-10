安馳3月 Q1營收同雙同期新高

安馳（3528）今日公告2025年3月營收為5.87億元，月增4.67%、年增42.87%；第1季營收17.26億元，年增39.73%，單月與單季營收雙雙創下歷年同期新高。

安馳表示，受惠AI技術應用範圍快速擴大，帶動半導體測試、自動化測試及5G通訊市場需求穩定，AMD、ADI、Qorvo等代理線出貨量穩健成長，業績挹注公司3月營收表現年月雙增。AMD代理線自動測試，工業設備需求穩定，軍工與5G通訊相關訂單出貨量增加；ADI代理線亦在自動化測試及5G相關應用市場需求強勁下，出貨量維持穩定；Qorvo代理線則因車用、5G通訊市場穩定成長，推升本月業績優於上月。隨著AI、半導體測試與5G通訊等應用需求持續擴大，推動安馳第一季營收達新台幣17.26億元，年成長39.73%。

在應用方面，AI產業依然會是長期發展的科技趨勢，隨著AI應用快速普及，CoWos先進封裝技術的發展，將推動記憶體晶片、伺服器及高速運算等領域的需求成長，並延伸至網通、高速傳輸、散熱、資安等應用市場需求攀升。為提升安馳旗下代理產品線的市場滲透率，公司積極布局無人機、AI ATE測試、5G通訊及水冷式散熱系統等應用領域，並持續提高各產品線整合綜效，推動ADI、AMD及Qorvo等高階整合方案加大市場應用面的拓展，以維持公司業績表現成長。

安馳表示，隨著AI、半導體等產業鏈不斷擴展，未來伺服器、CoWoS、半導體設備與材料、無人機、車用電子、儲能等應用市場前景看好；然面對美國對全球祭出對等關稅政策，可能對半導體測試設備、工業產品及消費性產品的出貨產生潛在影響，公司將持續密切關注國際政策動態，審慎應對，並與客戶保持緊密溝通，以靈活調整策略、因應全球市場變化。