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無敵營收／3月0.43億！轉型有成+乘AI順風車繳年月雙增

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
無敵總經理李圍正。記者吳康瑋／攝影
無敵總經理李圍正。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）旗下無敵（8201），近年積極轉型投入車用倒車顯影、物聯網等AI 相關智慧AIoT裝置產品，成功切入汽車保險市場，10日公布3月營收0.43億元，月增25.4%、年增10.8%，符合市場預期。合併前三個月營收達1.15億元，年增11.1%，無敵為英業達旗下的亞洲電子辭典領導廠商，並有BESTA自有品牌行銷全球，未來持續成長，前景備受關注。

面對外界關心在「AI伺服器」領域的佈局狀況，總經理李圍正日前坦言，我們在「一般伺服器」及「AI伺服器」方面，主要是在「企業服務」這一塊來做耕耘，而這方面來看，我們主要都是以有關伺服器產品的「經銷代理」跟「售服務」為主，若從企業單位來說，目前已發現明顯的「換機」狀況。

李圍正表示，目前無敵在AI伺服器方面，主要有代理的品牌中比較有名的業者就屬「美超微電腦」，而我們也另外有提供AI伺服器「裝機」跟「售後服務」等，其實這一塊我們一直都積極的投入。被問到「中長期目標」，李圍正則強調，自己認為目前團隊還不能把目光移到這麼遠，事實上現在最重要的事，是將AI伺服器市場的角色扮演好。

據了解，無敵公司早期以電子辭典起家，近年轉型聚焦AI相關領域，也開創雲端相關的事業，不僅搭上這波AI狂潮，也讓虧損大幅收斂，就整體而言，考量技術面強勢，產業轉型有成，市場關注後續走勢。此外，無敵內部在近年則已進行2項調整，針對老本行「智慧裝置」公司持續接單、做下去，也會持續研發出更多新產品，而與HP貼牌相關的產品線，則將再度升級。

AI 伺服器 營收 英業達

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