南亞科第一季每股虧損0.63元 每股淨值52.89元

南亞科（2408）10日公布2025年第一季截至3月31日之自行結算合併財務報告第一季營業收入為71.88億元，季增9.3%；第一季DRAM平均售價季減低個位數百分比，銷售量季增高個位數百分比；單季每股虧損為0.63元。

南亞科第一季營業毛損10.75億元，毛利率-15%，較上季下降4.4個百分點。營業淨損為31.55億元，營業淨利率-43.9%，較上季下降1.1個百分點，營業外收入7.32億元，本期稅後淨損為19.41億元，淨利率 -27.0%。單季每股虧損為0.63元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至 2025年3月31日，每股淨值52.89元。

南亞科表示，10奈米級第二代製程(1B)投片已於第二季達到產能的三分之一，16Gb 5600 DDR5產品已於第一季開始交貨; 速度6400的產品在第2季送樣中。同時，10奈米級第三代製程(IC)、第四代製程(ID) 與客製化產線開發如期進行，將進一步強化在市場上的差異化競爭力。