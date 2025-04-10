快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞科首季仍虧損19.41億元 每股虧損0.63元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／聯合報系資料照片

南亞科（ 2408），今(10)日公佈2025年第1季截至3月31日之自行結算合併財務報告。公司第1季營業收入為新台幣71.88億元，較上季增加9.3%。第1季DRAM平均售價季減低個位數百分比，銷售量季增高個位數百分比。

第1季營業毛損為新台幣10億7千5百萬元，毛利率-15.0%，較上季下降4.4個百分點。營業淨損為31.55億元，營業利益 率-43.9%，較上季下降1.1個百分點，營業外收入7.32億萬元，本期稅後淨損為19.41億元，純損率27.0%。單季每股虧損0.63元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至 2025年3月31日，每股淨值52.89 元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

公司10奈米級第二代製程(1B)投片已於第二季達到產能的三分之一，16Gb 5600 DDR5產品已於第1季開始交貨; 速度6400的產品亦於第2季送樣中。同時，10奈米級第三代製程(IC)、第四代製程(ID) 與客製化產線開發如期進行，將進一步強化公司在市場上的差異化競爭力。

南亞科 奈米 新台幣

延伸閱讀

備貨需求升溫 南亞科3月營收27.53億元、月增逾兩成

南亞科營收／3月27.53億元 來到近7個月以來高點

投資人注意了！這兩家上市櫃公司清明節後停止買賣

2024財報出爐 這三檔上市股票有事了

相關新聞

台積電今漲停收863元 3月營收月增一成、首季營收季減3.4%符合財測

台積電今日公布3月合併營收2859.57億元 月增10%%、年增46.5%%；累計第1季合併營收達8392.54億元，去...

南亞科首季仍虧損19.41億元 每股虧損0.63元

南亞科（ 2408），今(10)日公佈2025年第1季截至3月31日之自行結算合併財務報告。公司第1季營業收入為新台幣7...

台亞法說會／亞家軍 IPO 計畫推進 和亞智慧4月15日興櫃

台亞半導體（2340）10日偕同旗下公司──和亞智慧（7825）、積亞半導體與策略夥伴──上亞科技（6130）共同舉辦聯...

台積電營收／3月逾2,859億元、月增一成 優於法人預期

台積電（2330）10日公布2025年3月營收報告。2025年3月合併營收約為新台幣2,859億5,700萬元，較上月增...

崇越營收／3月與首季同創歷史同期新高 達53.7億元、月增10.9%

崇越科技（5434）日前公布3月合併營收創歷史同期新高，達53.7億元，月增10.9%、年增29.7%，第1季累計營收達...

聯發科新晶片4月11日亮相

聯發科（2454）昨（9）日宣布，將於明（11）日舉行「天璣開發者大會2025（MDDC 2025）」，並預告今年另一5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。