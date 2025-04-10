南亞科首季仍虧損19.41億元 每股虧損0.63元

南亞科（ 2408），今(10)日公佈2025年第1季截至3月31日之自行結算合併財務報告。公司第1季營業收入為新台幣71.88億元，較上季增加9.3%。第1季DRAM平均售價季減低個位數百分比，銷售量季增高個位數百分比。

第1季營業毛損為新台幣10億7千5百萬元，毛利率-15.0%，較上季下降4.4個百分點。營業淨損為31.55億元，營業利益 率-43.9%，較上季下降1.1個百分點，營業外收入7.32億萬元，本期稅後淨損為19.41億元，純損率27.0%。單季每股虧損0.63元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至 2025年3月31日，每股淨值52.89 元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

公司10奈米級第二代製程(1B)投片已於第二季達到產能的三分之一，16Gb 5600 DDR5產品已於第1季開始交貨; 速度6400的產品亦於第2季送樣中。同時，10奈米級第三代製程(IC)、第四代製程(ID) 與客製化產線開發如期進行，將進一步強化公司在市場上的差異化競爭力。