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台積電今漲停收863元 3月營收月增一成、首季營收季減3.4%符合財測
台積電今日公布3月合併營收2859.57億元 月增10%%、年增46.5%%；累計第1季合併營收達8392.54億元，去增達41.6%，季減3.4%，符合財測預期。
台積電今日股價受到美國川普政府決議暫緩對75個國家延後90天課徵對等關稅，台積電美國ADR（美國存託憑證）飆漲12.29%激勵，開盤立刻鎖住漲停價863元直到收盤，大漲78元，市值回升至22.38兆元。
台積電稍早法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。實際營運結果符合財測區間，台積電訂下周四舉行法說會，預料將針對這次美國關稅戰引起全球經濟劇烈波動，提出最新看法。
台積電去年第3季每股現金股利4.5元今日發放，合計1166.97億元現金將匯到股東戶頭，股利較第2季的4元高出0.5元．3月18日已秒填息。
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