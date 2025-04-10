崇越營收／3月與首季同創歷史同期新高 達53.7億元、月增10.9%
崇越科技（5434）日前公布3月合併營收創歷史同期新高，達53.7億元，月增10.9%、年增29.7%，第1季累計營收達157.6億元，與去年同期相比，年增32.1%。
崇越說明，今年3月及第1季營收雙雙寫下歷史同期新高，季營收僅略次於去年第4季營收159.1億元，年增率大幅成長三成。觀察整體營收，受惠先進製程應用，帶動矽晶圓、光阻等相關半導體材料拉貨強勁，再加上近年積極布局美國、日本、東南亞市場有成，海外市場表現強勁，進一步推升整體營運表現。
崇越科技整合需求銷售半導體、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
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