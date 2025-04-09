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時碩營收／3月創同期新高 產銷一切正常 對等關稅影響不大

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

時碩工業（4566）公布3月合併營收4.15億元，受惠3月工作天數較2月增加，月增6%、年增21%；累計第1季合併營收12.52億元、季增5%、年增19%，雙創同期新高。時碩強調，目前產銷一切正常，對等關稅影響不大。

時碩指出，美國總統川普宣布對等關稅政策，重挫國內股市，公司全體上下與投資人一樣擔心資本市場的近期價格異常波動，但時碩也投資人喊話：「請放心公司營運、銷售與生產，仍一如往常地正常進行」。

時碩主要產品應用於汽車、工業與航太，2024年營收占比為亞洲50%；美國本土25%；加拿大、墨西哥與巴西9%；歐洲16%。其中，時碩受到美國對等關稅政策實施所受影響，僅佔整體合併營收的9%。

時碩表示，大部分汽車、工業產品直接銷往美國，出口及報關作業多由客戶主導，關稅由客戶負擔；至於航太產品，客戶為國際航太大廠，與美國關稅政策關聯度低，衝擊有限，因此對等關稅政策影響時碩營收占比，仍在可管理控制範圍之內。

時碩強調，將持續深化與客戶的合作模式，精進生產技術、客製化能力提升、管理成本控制和優化原物料供應鏈，以減少客戶的成本壓力，擴大對客戶服務價值，滿足客戶銷售端的及時供貨，使客戶和本公司的業績皆能持續增長。

時碩說，未來將持續密切關注國際貿易政策發展，並與客戶保持良好溝通，適時進行風險因應與調整，以確保營運穩定與股東權益。

同時公司會審慎評估各種穩定投資人對公司中長期營運信心的措施，搭配公司可應用的資源與手上資金運用，亦將持續檢視市場狀況與後續發展積極因應。

營收 美國 關稅

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