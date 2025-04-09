聯強3月營收月增20% 衝刺商用業務

聯強（2347）昨（9）日公布3月營收340.4億元，月增20.61%、年減3.35%；累計今年首季營收913.44億元，季減19.34%、年減11.8%。

針對首季營收下滑，聯強指出，主因半導體業務自去年高基期大幅滑落，但商用加值業務仍穩定成長。展望第2季，聯強指出，面對全球市場變動與挑戰，將繼續專注擴展高附加價值的商用業務，並積極應對半導體業務的波動。

聯強半導體業務首季回歸正常，營收359億元，年減27%。去年第1季因客戶強勁補貨需求，半導體業務營收大增52%，創下近500億元。隨著市場回歸正常，今年第1季營收明顯回落。

商用加值業務受惠於企業持續進行數位轉型及加大對資訊基礎架構的投資，保持穩健成長，第1季營收268億元、年增9%，是同期次高。資訊消費與通訊業務方面，受整體市場氛圍不佳及消費者信心不足影響，第1季營收分別為259億與52億元，均較去年同期下滑，年減幅度為3%。

從亞太各區域表現看，聯強印尼持續展現強勁動能，已連續四個季度改寫同期新高、年增8%。大陸與澳洲則受惠於商用加值業務成長，整體年增分別為6%與1%。台灣受手機需求不振影響，營收年減5%。