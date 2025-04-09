微星3月業績跳增21%

微星（2377）昨（9）日公布3月合併營收202.63億元，為單月業績歷史次高，月增21.9%，年增23.45%；首季合併營收535.40億元，為單季營收次高，季增39%，年增12.42%。

展望後市，微星董事長徐祥之前表示，過去電競產品生命周期往往可持續半年到一年，近年因輝達新顯卡產能不足，使得市場上舊產品庫存快速消化，新產品則順勢接上，因此，該公司正積極擴充產能，搶攻這波市場機會。

徐祥指出，輝達RTX 50系列顯卡問世後，市場反映熱烈且供不應求，第2季起，微星舊款電競產品將大幅減少，該公司約60%至70%產品線將全面轉向新一代產品，預期帶動平均銷售單價（ASP）提升，同時也有助於毛利率的改善。

他預期，第2季原是市場傳統淡季，今年受惠新產品效益，預期第2季將有較佳成長動能，表現將優於往年同期。

微星筆電主要生產據點為大陸昆山廠，銷美筆電則已拉回台灣桃園廠生產，並於去年底在印度清奈建置印度第一座製造廠，鎖定筆電產品，並透過與印度在地通路夥伴戰略合作，微星提供印度製筆電時，也將擴展當地的銷售業務，以持續擴張非美市場。