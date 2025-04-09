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勤誠亮眼 3月營收攀同期最佳

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（9）日公告3月營收達17.32億元，月增32.9%、年增62.7%，單月營收創歷年同期新高；累計今年首季營收41.5億元，季增7%、年增50%，亦創同期新高。

勤誠表示，3月營收表現亮眼，主要是各地終端客戶需求優於預期，帶動第1季淡季不淡表現。

針對美國關稅問題，勤誠表示，經營40多年來，經歷市場跌宕起伏，營運上具備韌性，此次變化影響層面廣而深，已密切與各地系統整合商與系統廠，以及各地區終端客戶溝通了解狀況，並進一步商討因應對策。

勤誠強調，正動態調整全球製造在地化的布局，包含加快美國數字控制沖床（NCT）廠區的建置、加速美國量產廠的規劃等，力求在快速變遷外部環境下，審慎應對風險與機會。

勤誠日前在法說會指出，將持續加大投入AI伺服器領域，隨著貼近服務客戶的產品開發團隊在地化部署，以及全球製造在地化策略實現，伴隨北美NCT廠與馬來西亞新廠設立，勤誠將能更快速、精準的滿足全球客戶需求，今年營運目標有望持續成長，AI產品發展將成為關鍵驅動力。

目前勤誠的訂單能見度已看到一至二個季度，稼動率也處於滿載狀態，因此將積極在國內外展開擴產計畫，以滿足客戶需求，卡位市場商機。

據悉，勤誠目前已分別在美國、馬來西亞布局海外生產據點；其中，美國為NCT廠正在建置中，該廠區可就近服務北美客戶，預計8月生產；馬來西亞廠預計本月15日動土，廠房約今年底落成，明年首季試產。

勤誠 美國 馬來西亞

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