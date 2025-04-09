可成3月合併營收月增15% 盛群增2%
金屬機殼廠可成（2474）昨（9）日公告3月合併營收15.96億元，月增15.3%，年增17.7%。首季合併營收43.5億元，年增18.9%。
可成日前於法說會指出，持續看好今年PC產業將出現換機潮，加上台系電競客戶成長性佳，今年營運持審慎樂觀。
可成目前產能有七成在中國大陸，三成在台灣。
【記者鐘惠玲／台北報導】微控制器（MCU）廠盛群（6202）昨（9）日公布3月合併營收為2.65億元，攀上近27個月高點，月增2.3％，年增43.4％，連三個月增長；首季合併營收7.6億元，為九季來最佳，季增9.9％，年增71.5％。
法人指出，盛群近期受惠急單挹注，以及代理商庫存逐漸去化等因素助益，表現優於預期。
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