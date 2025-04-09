聯發科新晶片4月11日亮相

聯發科（2454）昨（9）日宣布，將於明（11）日舉行「天璣開發者大會2025（MDDC 2025）」，並預告今年另一5G手機晶片力作天璣9400+將於當天亮相，持續搶攻商機，衝刺業績。

聯發科指出，天璣開發者大會2025將聚焦AI技術及產業變革趨勢，探討Agentic AI發展及下一代新技術。同時，該公司的旗艦5G Agentic AI晶片天璣9400 +也將亮相。

聯發科去年推出旗艦手機晶片天璣9400，並強調其領先的AI 旗艦晶片持續在智慧手機和平板電腦市場拓展版圖。特別是在智慧手機方面，去年整體旗艦晶片營收達到雙倍成長、貢獻約20億美元營收。

以去年第4季為例，聯發科手機業務占該季營收比重近六成，強勁成長主要受惠於天璣9400旗艦晶片量產。該公司提到，採用天璣9400旗艦晶片的OPPO 和 Vivo AI 智慧型手機獲得市場高度認可，帶動其去年的旗艦晶片營收增幅超出原先預期。

聯發科估計，今年將有更多採用天璣9400及9300系列產品的手機，而領先市場的產品組合將使得該公司提升市占率，並保持領先地位。

同時，隨著更多5G與高階 AI晶片導入，預期平均售價（ASP）可望持續受益於有利的產品組合。

聯發科總經理陳冠州日前透露，該公司在中國大陸旗艦手機晶片的市占率，2023年時約有三成多，去年已達四成左右，今年可望持續提升。而後續要推出的下一代天璣9500晶片，目前在客戶端導入情形比天璣9400更好。

同時，陳冠州表示，聯發科5G旗艦晶片已幾乎進入所有非蘋客戶供應鏈，韓國客戶方面仍在努力中，而既有中國大陸客戶群正努力想把旗艦產品往海外市場銷售，並使用AI技術創新，因此期待該公司的旗艦手機晶片不只在中國大陸市場，也可在其他區域見到。