中興電營收／第1季64億元 創同期新高

中興電（1513）9日公告，3月營收23.63億元，年增1.22%；今年第1季營收64.47億元，年增5.03%，單月營收創歷史次高、同期新高紀錄，第1季營收創下同期新高。

中興電目前在手訂單393億元，中興電先前指出，電力事業不含風電訂單，3月已成交未實銷35億元，重電事業除了受惠台電強韌電網計畫外，還有台電能源開發計畫，2025年到2035年預計有7,889億元，將帶來的龐大的商機。此外，集團各事業單位業績也可望同步成長，預期今年營運可望有兩位數的年成長。

產能方面，中興電指出，嘉義廠已經完成廠房改建，預估4月可自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，拿到使照，林口廠也完成1,880坪倉庫擴建，產線順暢度有所提升，預估今年產能可提升20%。

至於川普關稅政策，中興電指出，中興電主力產品GIS國際市場開發會以日本市場為主，且公司外銷比重極微，美國關稅政策影響不大。