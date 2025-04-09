金寶營收／3月135億元！AI 產品量產 助年月雙增

金仁寶集團旗下金寶（2312）近年成功切入伺服器供應鏈，營運表現有所提升，公司9日公布3月營收為135.95億元，月增1.9%、年增16.2%，年月雙增，表現亮眼，前3個月合併營收達419.56億元、年增27.5%，後市發展樂觀，而團隊近年已成功打進AI伺服器供應鏈，並大幅提升未來營運表現，也帶動股價持續上攻，同時也吸引大批市場投資人的持續關注。

金寶為金仁寶集團旗下的消費性電子代工大廠，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而總經理陳威昌日前在法說會透露，旗下的AI產品已經通過認證，並即將進入量產的階段，目前主要生產的以「板」類產品為主，他直言，金寶對AI有很大的厚望，AI 是我們正在努力做的事情，不僅內部有做，就連外部也都有在做，絕對不能跑輸別人。

面對外界最關切的「AI伺服器」產品發展，陳威昌指出，我們目前不僅已完成試產，更已經開始正式量產出貨了。面對AI的快速發展，他透露，金寶一直在積極的轉型，從專業的純代工廠，逐步開始朝前端設計邁進，我們透過自身專業製造的角度幫客戶來做設計，並將AI導入現有產品。

據悉，金寶去(2024)年稅後純益達16.46億元，營運表現攀上近十年的高點，年增1.19倍，每股純益1.11元，而董事會也決議去年度盈餘每股擬配發現金股利0.6元，為近17年來配息新高。財務長游千慧坦言，金寶近年在總經理陳威昌的帶領之下，在去年繳出歷年次高的營收表現，雖仍未超過2022年的最高紀錄，但已讓負債比大幅下降，而目前金寶的周轉天期已下降到68天。

談及旗下AI伺服器產品，陳威昌分享，金寶在AI伺服器方面，主要是以「代工」的角度出發，但未來會持續朝向合作設計的方向繼續邁進，而目前旗下AI的營收貢獻在2025年的占比仍不會太高，但未來會逐年持續增加規模，而金寶在AI領域中，也會持續擴大投資；面對手中的訂單現況，他分享，自己仍維持「審慎的評估，效益最大化」的要求，縱然我們的業績沒有創新高，但獲利表現一定要越來越好。