宏正營收／3月4.47億元 月增20.8%、年增2.8%
宏正（6277）9日公告3月合併營收4.47億元，月增20.8%，年增2.8%。今年第1季營收12億元，年增2.5%。
宏正表示，單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長0.07%、專業影音產品較去年同期成長17.41%、USB周邊設備較去年同期成長2.10%。
以銷售區域觀察，亞洲較去年同期減少11.69%、美洲較去年同期成長13.12%、歐洲較去年同期成長31.29%。
累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期成長2.41%、專業影音產品較去年同期成長0.64%、USB周邊設備較去年同期減少12.66%。
以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長6.79%、亞洲較去年同期成長2.38%、美洲較去年同期減少7.96%。
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