致伸營收／3月54.1億元 月增6%

致伸科技（4915）3月營收54.1億元，月增6%、年增8%。累計今年第1季營收147.68億元，年增8.2%。

致伸表示，受惠PC客戶提前拉貨，加上AIoT產品及專業聲學出貨動能持續挹注，帶動第1季營收成長，呈現年增與季增雙成長。隨著高毛利產品出貨比重提升，首季獲利有望挑戰季度新高。

致伸表示，公司以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，積極推動Edge AI在視聽覺科技（Audiovisual Technology）領域的應用，如公共安全（Public Safety）設備與AIoT（B2B）視覺解決方案，並在AI視訊會議與車載產品等關鍵領域深耕。

此外，公司持續布局工業視覺與聲學檢測等利基型市場，展現公司系統整合能力。這些多元化布局不僅提升產品價值，更展現公司的技術研發實力，並結合集團資源優勢，強化視覺、聲學及人機介面的AI感測技術，提升市場競爭力及整體獲利能力。

川普對等關稅將對所有產業帶來挑戰，致伸正積極評估關稅對整體營運的影響，保持營運韌性並同步啟動因應措施，與客戶緊密溝通，以期將影響降至最低，並將持續關注市場動態，靈活調整策略，以應對快速變化的市場環境。