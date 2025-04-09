寶一營收／3月1億元 月增51.6%、年增44.5%

寶一（8222）9日公告3月營收表現，單月為1億元，月增51.6%、年增44.5%；累計今年第1季營收達2.53億元，年增34.3%。市場看好該公司營運今年增長可期。

法人表示，寶一近兩年持續採購機台，產能陸續自今年陸續開出，可望挹注營收成長動能，尤其是波音出貨交機回溫，並獲選為美國空軍打造第6六代戰機F-47，以及空巴的P&W、KHI等客戶訂單能見度長，均成為寶一營運增長新動能。

以3月營收來看，單月為1億元，月增51.6%、年增44.5%；累計今年第1季營收達2.53億元，年增34.3%。

而美國總統川普近來不斷點名台灣，數度強調台灣偷走美國的晶片，更認為台灣的國防支出不夠，應該提高到國內生產毛額的10%。

對此，總統賴清德召開國安高層會議明確提出優先推動的工作項目，他說，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標。總統的談話讓屬於軍工概念股的寶一近期成為市場矚目焦點。