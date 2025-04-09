宏碁營收／3月292.75億元、月增71.5% 2年半來單月新高

PC品牌大廠宏碁（2353）9日公布2025年3月單月合併營收292.75億元，月增71.5%、年增6.5%，為2年半來單月新高；第1季自結合併營收614.22億元，年增4.4%。

其中，Chromebook營收3月年增59.7%、第1季年增35.2%。在政經局勢充滿變數之際，宏碁將與客戶及供應鏈密切合作，考量需求、市場競爭與產品陣容，採取必要措施。

宏碁多重事業引擎策略之成長成為集團面對大環境變動中穩定的力量，非電腦及顯示器相關事業營收占3月營收之26.9%、第1季自結營收之31.7%（年增12.3%）。公開發行子公司皆已公告3月份自結營收，孵化中的事業中尤以專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司3月營收年增20.1%為亮點。