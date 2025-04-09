仁寶營收／3月762億元、月增12.9%！逐步重返成長軌跡

代工大廠仁寶（2324）9日公布3月單月合併營收為762.27億元，月增12.9%，年減2.3%，業績表現持續回升，合併前3月營收達1990.98億元，年減0.2%。面對美中貿易戰帶來的衝擊，仁寶則將持續降低旗下大陸生產的比重，事實上，仁寶在大陸的廠區，主要分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模是所有廠區最大，去年仁寶大陸生產比重高達七成，而團隊為因應地緣政治變化，預計將生產比重將至五成。

仁寶近年已積極的朝多角化營運來佈局，而面對各事業發展，總經理伯納多羅則透露，伺服器產品將會是仁寶今(2025)年主要衝刺的一個重點領域，而隨著AI伺服器的問世、整個市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器快三倍。

根據仁寶電腦日前公布的去(2024)年財報顯示，團隊去年稅後純益為100.42億元，年增31%，每股盈餘達新台幣2.3元。而公司也決議將於4月26日配發每股1.4元現金股利，這不僅是仁寶近3年來發放的最高股利，也是團隊自2015年起股利金額的次高紀錄，今年度的股利配發率為61%，團隊也將於5月29日在內湖總部召開股東會。

事實上，仁寶近年也卯足全力的衝刺AI PC及車電市場，而在筆電客戶需求方面，也逐步邁向成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。而仁寶9日以25.25元開低走跌，盤中受到市場賣壓影響，下挫至23.7元跌停價，而仁寶單日成交量達到5.26萬張，引發市場投資人的關注。