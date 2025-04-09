輔信營收／3月1.64億元 AI PC與高階機種出貨穩健助攻

輔信科技（2405）9日公告2025年3月合併營收1.64億元，受惠於AI PC新品與高階機種，及子公司醫療級氣墊床穩定出貨，單月營收較上月成長10.2％，較去年同期成長3.82％，呈現年月雙成長表現，累計第一季合併營收4.32億元。

面對美國近期宣布調高關稅政策，對台灣商品課徵32%稅率，輔信說，該公司採取高效資源配置模式，產品生產委由具國際經驗的專業EMS夥伴執行，自身則專注掌握研發設計、品質控管與供應鏈資源，得以有效提升生產營運靈活度。而公司採用計畫性生產，係總公司及子公司會根據市場需求、銷售數據與已掌握的專案資訊預先配置庫存，目前美國子公司在地庫存與出貨安排正常，預計不會對客戶供應造成影響。

輔信強調，美國關稅政策為產業共通的挑戰，在產地轉移不再是唯一解方、低價競爭空間縮減的情況下，客戶將更重視產品的整體價值，如可靠性、效能、相容性、支援週期與客製化能力。這一發展與輔信長期聚焦中高階解決方案的產品策略相符，公司亦將持續強化其產品的核心競爭力，進一步提升市場競爭優勢，應對不斷變化的市場需求。

輔信積極布局AI邊緣運算市場，去年底推出搭載Intel及AMD平台的AI PC新機種。首批到貨至歐美子公司的AMD平台AI PC銷售反應良好，歐美兩子公司已陸續追加採購。此外，搭配支援Intel第13與14代平台的Slim輕薄系列與無風扇系列的高階迷你應用電腦，亦因其具備高效能與多場域應用特性，銷售持穩增長，以及拓展工業電腦市場逐漸收獲成效，子公司暄達醫學亦出貨穩定，帶動輔信3月合併營收表現。

輔信2025年第一季合併營收4.32億元，其中電腦產品佔整體營收比重達八成。儘管1月受農曆春節影響出貨，2、3月迷你應用電腦與工業電腦出貨量較去年同期皆有成長，顯示公司產品策略貼近市場需求。

在AI PC領域，輔信採多平台策略，除搭載Intel與AMD處理器的機種外，也涵蓋NVIDIA Jetson Orin平台的產品，進一步擴大產品線的應用覆蓋層面。多款AI PC產品已陸續完成開發並進入量產階段，後續將持續推進歐美與日本等市場的銷售布局。隨著AI應用需求擴大，輔信將持續強化供應彈性與市場反應速度，以期穩步推升出貨動能。