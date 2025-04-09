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光寶營收／3月134億元 月增22%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）公布3月營收134億元，月增22%，主要來自雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動，年增24%

其中，3月包括光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門營收均為年增與月增。光寶累計今年第1季營收364億元，年增27%。

3月光電部門營收占比18%；光寶表示，由於全球出貨稱冠的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，帶動整體光電營收年增近一成。

雲端及物聯網部門營收占比43%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近五成。

資訊及消費性電子部門營收占比39%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增超過一成。

光寶科 營收 雲端運算

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