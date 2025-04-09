聯強營收／第1季年減12% 商用加值業務穩健成長

聯強（2347）9日公布2025年第1季業績，合併營收為913億元，較去年同期減少12%，主要原因為半導體業務自去年的高基期大幅滑落，但商用加值業務仍保持穩定成長，年增9%，並達到同期的次高紀錄。

聯強半導體業務首季回歸正常狀況，營收359億元，較去年歷史高點下滑27%。去年第1季受惠於客戶強勁的補貨需求，半導體業務營收大幅增長52%，創下近500億元規模的歷史新高。隨著市場回歸正常狀況，今年第1季營收呈現明顯回落，但仍達到過去除去年外的歷史新高。

商用加值業務受惠於企業持續進行數位轉型及加大對資訊基礎架構的投資，保持穩健的成長，第1季營收268億元，年增9%，並達到同期的次高紀錄。在資訊消費與通訊業務方面，受到整體市場氛圍不佳及消費者信心不足的影響，表現較為疲軟，第1季營收分別為259億元與52億元，均較去年同期略微下滑，年減幅度為3%。

從亞太各區域表現來看，聯強印尼持續展現強勁的營運動能，已連續第4季度改寫同期新高，年增8%。大陸與澳洲則受惠於商用加值業務的顯著成長，抵銷終端消費疲軟的影響，整體年增分別為6%與1%。台灣則受到手機需求不振的影響，營收年減5%。

展望第2季，面對全球市場的變動與挑戰，聯強將繼續專注於擴展高附加價值的商用業務，同時積極應對半導體業務的波動。聯強將持續推動數位轉型與提升營運效率，擴大MSP服務，致力於為客戶創造更大的價值。