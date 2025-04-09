華碩營收／今年3月月增40.95% 創單月歷史新高紀錄
PC品牌大廠華碩（2357）9日公告今年3月營收，集團營收繳出雙成長、月增40.95%，創單月歷史新高紀錄，帶動首季集團營收亦來到歷年同期新高紀錄。
華碩公布今年3月品牌營收596.58億元、年增27.5%。首季品牌營收1,351.88億元、年增18.48%；華碩3月集團營收為643.15億元，月增40.95%、年增29.31%，創單月歷史新高。首季集團營收達1,476.94億元、年增21.36%，為歷年同期新高。
華碩今日亦揭露2024年各地區市場品牌營收比重，其中，亞洲47%、歐洲29%、美洲（美國加拿大墨西哥與南美洲）24%，美國的營收占比實為low teens to mid teens of revenue。
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