快跌回去年3月起漲點 鴻海爆量下殺、跌停亮燈

台股9日繼續暴跌，指數午盤重挫超過千點，鴻海（2317）盤中即爆出逾30萬張成交量，股價摜入跌停板112.5元，寫去年3月11日以來、1年多的低點，幾乎跌回去年的起漲點，跌停排隊賣單超過萬張。

受貿易戰加劇的影響，美股三大期貨指數今天繼續重挫，和台股連動關係高的那斯達克100指數期貨下跌約1.6%。台股9日早盤一度跌幅縮小至百點，但10點後賣壓出籠，指數持續下探，午盤跌點超過一千點。

台股連三崩，大型權值股也擋不住，鴻海不敵賣壓，儘管爆出超過32萬張大量，但股價仍摜入跌停板112.5元。美中關稅戰戰火持續升溫，知情人士透露，蘋果公司（Apple）短期計劃擴大從印度供應iPhone到美國，以抵銷從中國大陸出貨的高關稅成本，同時爭取能夠贏得總統川普的關稅豁免。

9日起印度將被加徵26%對等關稅，而美國總統川普已表明，對中國大陸商品再加徵50%關稅，等同於對中國大陸徵收總計104%的關稅。高度仰賴大陸製造量能的台商受創，由於大陸恐遭美國擴大課稅，台商大陸製產品成本勢必上升，需要和客戶溝通討論後，才能決定如何轉嫁成本。

同時美國從台灣時間9日中午12時1分起，對來自86個國家或地區的輸美產品課徵10%-50%不等的對等關稅。巧合的是，台股剛好就在中午12點多崩超過一千點，盤中跌幅逾5%。