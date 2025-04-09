緯創3月合併營收月增48% 緯穎增86%
緯創（3231）及集團旗下伺服器代工大廠緯穎昨（8）日公告3月營收，受惠AI伺服器出貨升溫，兩家公司3月單月、第1季營收同步改寫新高紀錄。
緯創3月合併營收1,529.85億元，月增48.94%，年增70.3%；第1季合併營收3,464.85億元，季增16.58%，年增45.44%，是單季首度衝破3,000億元大關。
緯創3月筆電出貨量190萬台，月增26.7%，與去年同期持平；桌機出貨80萬台，月增14.3%，年減11%；顯示器出貨85萬台，月增41.7%，與去年同期持平。緯創指出，3月受惠筆電季底拉貨效應，加上AI伺服器出貨持續向上，目前客戶端需求沒有變化，AI為剛性需求，受關稅影響相對較小。
緯創表示，AI伺服器出貨將逐月逐季成長，第2季出貨量會優於首季，PC出貨預期也維持季增雙位數百分比。
緯穎3月合併營收866.32億元，受惠AI伺服器及通用伺服器動能強勁，加上客戶為避免關稅因素影響，積極拉貨，3月營收月增86.2%，年增226.74%。帶動第1季合併營收1,706.55億元，季增47.58%，年增145.09%，連二季站穩千億元大關。
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