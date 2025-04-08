鈞興營收／工業機器人齒輪出貨大增 第1季8.55億元創單季新高

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）公布3月合併營收2.85億元、年增15.3%，主要受惠於電動工具、園林工具用齒輪箱成長，以及工業機器人齒輪出貨大幅成長帶動；第1季合併營收8.55億元、年增11.1%，創歷年單季營收新高。

鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，在全球品牌客戶面臨美國關稅議題，及歐洲俄烏戰爭的挑戰下，成為客戶建立彈性、效率及韌性的供應體系一環。

鈞興去年合併營收30.62億元、年增30.4%，稅後純益4.77億元、年增74.1%，每股稅後純益9.21元，營收、獲利雙創歷史新高。

鈞興瞄準人形機器人市場，積極開發人形機器人所需的諧波減速機；另應客戶分散生產來源要求，越南二廠預計第2季發包動工，力拚年底完工，明年投產電動工具及園林工具齒輪。

在智能傳動產品方面，鈞興積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速機；E-bike用的中置電機也將於今年量產出貨，期望今年智能傳動類產品能繳出亮眼的成績，營收占比持續提升，成為未來成長的主要動力之一。