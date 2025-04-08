欣興營收／3月106.10億元月增6.3% 各製程應用都有新進展

載板龍頭欣興（3037）8日公布3月營收，單月回升至百億元關卡上，達106.10億元，較2月成長6.3%，較去年同期成長19.2%。

欣興累計今年前三月營收為300.90億元，年增 14.0%。欣興預計6月17日召開股東會，今年度無選舉案。

欣興先前法說會上提到，公司估計首季產業淡季將季減個位數，但仍可望優於去年同期，光復廠進度超前下看好AI ASIC等可望帶動下半年營運優於上半年。

另外，欣興日前提到，美國川普政府出口管制加強對於大陸廠區影響或潛在間接影響則需要持續觀察，關稅與地緣政治都是變數，不過本身欣興各製程應用都有新進展。

欣興並說，泰國廠按進度預計2025年下半年量產，目前在裝機階段預計下半年完成驗證量產，預計生產模組遊戲機低軌衛星等產品，後續因應地緣政治因素將配合客戶生產高階產品。

AI ASIC方面，欣興提到，客戶群多元與產品線完整可望在下半年有更多成績。