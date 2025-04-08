華邦電營收／3月75.73億元 月增逾19%

華邦電（2344）今日公布自行結算的2025年3月份營收報告。華邦含新唐科技（4919）等子公司，3月合併營收為新臺幣75.73億元，較上個月增加19.19%，較去年同期增加0.82%。

華邦電統計累計2025年1至3月合併營收為新臺幣199.93億元，較去年同期減少0.64%。

華邦電日前召開法說會，總經理陳沛銘表示，去年第4季營運屬於去年年度低點，往後預期狀況會更好，隨網通需求復甦與邊緣AI應用成長，有助公司客製化記憶體需求拉升，估供過於求市況可望在今年下半年反轉，另外公司耕耘CUBE多年可望於2026年豐收。

另外整體市場來看，陳沛銘當時說，華邦電認為市況不太明確，有人說美國加關稅有助提早備貨，而華邦看待區域風險管理本就日益重要，同時邊緣AI與低功耗產品有助記憶體市場轉型，ESG可望加速產業升級。

陳沛銘強調，華邦方面主要會持續在NOR 45奈米新品開發每年至少20款，持續增加有助穩固領先地位，CUBE方面已投入三年，預期可在2026年豐收，已有數十個客戶配合ASIC相關需求。

法人關注生產配置，陳沛銘說，隨市場需求，公司產能利用率預期會持續拉到滿載，預期去年第4季是低點，至於CMS人力分配挪動到CUBE以外，並持續廣納外部人才合作。