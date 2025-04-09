神達3月合併營收月增12% 雲端需求強勁

神達（3706）昨（8）日公布3月合併營收84.91億元，創新高，月增12.72%，年增146.31%；首季合併營收36.65億元，改寫單季業績新猷，季增0.93%，年增145.13%。

神達表示，3月業績衝高，主要受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶強力需求，另外，車用電子及邊緣 AI產品出貨也大幅成長。

據了解，神達雖預期今年營運成長，但在川普政府祭出新一波對等關稅下，儘管客戶訂單並未改變，但因輸美關稅具體細節及課稅認定方式都尚未明朗，使得神達對第2季度看法轉趨保守。

神達目前伺服器生產據點包含美國、台灣新竹及中國大陸，其中，大陸廠主要因應當地市場訂單，新竹二廠則持續趕工，有機會在本季度投產。