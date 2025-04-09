訊芯3月合併營收月增15% 聯詠、瑞鼎小增

鴻海集團旗下封裝廠訊芯-KY（6451）昨（8）日公布3月合併營收7.69億元，創新高，月增15.4%，年增153.2%。公司表示，3月營收攻頂，主要受惠越南客戶機種組合改變。

訊芯首季合併營收19.77 億元，年增113.6%。訊芯持續在越南北江省擴充產能，公司先前表示，800G光收發模組產品最快今年起貢獻營收，專注歐美市場，主要在越南廠製造。

【記者鐘惠玲／台北報導】驅動IC廠聯詠（3034）、瑞鼎昨（8）日公布3月業績，都較2月小幅成長，聯詠為93.72億元，攀上七個月來高點，月增1.1％、年增9.2％；瑞鼎為19.85億元，是五個月來最佳，月增3.7％、年減7.4％。

聯詠首季合併營收271.2億元，季增7.3％、年增11％，靠近財測區間260億元至272億元的上緣，為歷年同期次高。

聯詠原預期，因中國大陸相關補貼政策刺激，以及部份客戶因應關稅不確定性而提前拉貨，首季營收會有優於傳統季節性的表現。

瑞鼎首季合併營收為58.26億元，季增2.4％，比去年同期減少3.4％。瑞鼎先前提到，首季是產業淡季，工作天數較少，但大陸消費性產品需求受補貼政策持續帶動，市場需求量可望增加。

另外，美國推出關稅新政的不確定性，也讓終端客戶提前備貨，帶動IT市場需求，惟價格上仍持續面臨面板廠商要求降價壓力。