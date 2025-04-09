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群光3月營收月增16% 群電增12%
群光（2385）與旗下群電昨（8）日公告3月業績，群光為84.73億元，攀上四個月來高點，月增16%；群電為30.4億元，月增12.3%。
群光3月合併營收年減0.4%；首季合併營收232.81億元，年增2%。群電3月營收年增9.7%；首季營收84.42億元，年增4.9%。
展望後市，群光表示，美國對等關稅稅率遠高於預期，在各國與美國完成協商降低關稅前，現今市場充滿不確定性，美系客戶目前先暫停拉貨，由庫存支應銷售需求，並積極尋求對策。
群電認為，美國對等關稅直接影響該公司營運程度不大。群電內部統計，直接輸美營收占比約低個位數百分比，且關稅由客戶負擔，4月9日之後並未改變模式；至於出貨ODM代工廠後續關稅由ODM客戶處理，該公司密切關注關稅與市場變化。
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