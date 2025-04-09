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瑞昱、原相 表現不淡

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠瑞昱（2379）昨（8）日公布3月合併營收118.32億元，為單月次高，月增4.5%，年增30.9%；首季合併營收350.22億元，季增32.9%，年增36.6%，繼去年第3季之後，再度改寫單季業績新高紀錄。

瑞昱原本就預期，雖然首季工作天數較少，但仍有客戶端短期庫存回補需求，以及因應關稅政策不確定性而提前拉貨，使得其營運表現會優於往年同期。

另外，原相3月合併營收為7.95億元，月增5.6%，年增32.8%；首季合併營收為23.48億元，季增1.9%，年增34.1%，符合市場預期，來到近14季高點。

原相是遊戲機概念股，該公司先前提到，其遊戲機產品線業績視客戶銷售情況而定，希望今年可有不錯表現。該公司主力項目滑鼠應用中，有一部分為電競滑鼠產品，相關市場需求還不錯，並看好長期發展。加上今年PC市場有機會成長，也可能對其非電競類的一般滑鼠應用帶來幫助，希望今年滑鼠產品線能繼續繳出不錯的成績單。

茂達3月合併營收為5.79億元，月減0.8%，年增17.7%；首季業績淡季不淡，單季合併營收17.75億元，季增17.7%，年增17.3%，為近11季高點。該公司首季表現主要受惠於客戶回補庫存力道，以及部分客戶因應美國關稅不確定性而提前拉貨，所帶來的急單效應。

滑鼠 營收

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