英業達3月合併營收月增15% 同期最佳

英業達（2356）受惠AI伺服器出貨帶動，昨（8）日公告3月合併營收595.22億元，為歷年最旺的3月，月增15.2%，年增19.7%；首季合併營收1,570.34億元，雖然季減20.6%，仍是同期新高，年增20.33%。

英業達表示，3月筆電出貨190萬台，月增18.75%，年增11.76%；首季筆電出貨500萬台，季減7.4%，優於原先預期的季減雙位數百分比幅度，並較去年同期成長11%。

英業達表示，3月筆電出貨成長，主要受惠季底效應，加上客戶對關稅政策不確定性的預期備貨心理，提前啟動拉貨。

談到客戶需求，英業達指出，目前筆電與伺服器客戶需求展望維持不變，但仍需觀察美國總統川普宣布的對等關稅後續細節出爐相關變化，及各國與美國政府的貿易談判結果，將持續配合客戶，調整產能組合。

英業達說，目前仍依循《北美自由貿易協定（USMCA）》，AI伺服器持續由墨西哥廠出貨，交付給美系客戶。英業達墨西哥產能占整體伺服器產能約35%。

因應川普政府關稅政策，英業達總經理蔡枝安先前透露正評估赴美國德州設廠中。供應鏈則傳出，英業達已拍板前往德州租用廠房，建置先進伺服器後段組裝產線，預計最快下半年就可望啟用。英業達董事會3月甫決議，應客戶需求持續擴大泰國廠產能，增設筆電、伺服器組裝產線，其中伺服器產能預計第2季可望加入生產，筆電則是第3季陸續開出。如今，泰國也遭美國政府課37%的高額關稅，後續產能布局計畫也將受市場關注。

展望今年，蔡枝安先前表示，今年營運仍會持續成長，再創新高，但考量川普上任、地緣政治等大環境變數，今年業績要像2024年達到25%的年增幅，可能有一定難度，但也非完全不可能。