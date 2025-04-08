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億光營收／3月月增12.18%、首季年增1.64% 看好車用、不可見光撐腰

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

LED封裝大廠億光（2393）8日公布3月合併營收17.95億元，受惠工作天數恢復，月增12.18%，並較去年同期微增0.78%，累計第1季營收50.07億元，季增1.09%，年增1.64%，營運表現持穩。

展望今年，億光表示成長動能主要來自不可見光及車用兩大產品線。公司持續優化產品組合，提升毛利率較佳的高附加價值產品比重，目標帶動整體獲利結構。法人預期，此策略有助於支撐億光今年毛利率維持在高檔水準。

其中，億光預期車用產品的成長力道最為強勁，透過提供涵蓋車內外照明、顯示、感測到充電樁元件的完整一站式服務策略，為營運添柴火。而在不可見光領域，其光耦合器產品也具備利基，有望搭上AI伺服器應用熱潮，間接受惠於相關的電源控制與資料傳輸需求。

針對川普高關稅政策的疑慮，億光表示，因銷美比重甚微，評估衝擊不大。法人則持續看好億光的核心策略，認為其聚焦高階產品、利基市場與優化產品組合，將有利於長期獲利表現。

億光 毛利率 營收

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