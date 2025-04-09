嘉澤3月營收月增躍升三成 寫新猷

嘉澤（3533）昨（8）日公布3月營收28.71億元，創單月新高，月增30%，年增22.1%，今年第1季營收77.57億元，創同期新高，年增22.4%，季減6.5%。

受美國高額關稅衝擊，嘉澤昨天收跌停價1,165元，成交量400多張。嘉澤3月營收創單月新高，主要是工作天數恢復正常，加上筆電的季底拉貨效應，以及一般伺服器需求回升。

展望2025年，嘉澤認為，今年一般伺服器平台滲透率持續提升，加上SOCAMM開始貢獻AI伺服器業績，同時，桌機與筆電產品也將增長，法人看好，該公司2025年營運可望優於去年。

嘉澤四大產品應用包括伺服器、AI、筆電與桌機。其中，在伺服器方面，由於英特爾Eagle及超微Bergamo／Turin平台滲透率，將提升到2025年的60到70%。加上英特爾Birch Stream進入市場，預計滲透率為10到15%，另外，PCIe線纜也持續成長，因此，看好2025年在伺服器產品的成長。

AI產品方面，嘉澤認為，SOCAMM及快接頭將在2025年開始貢獻業績，電源連接器與線纜的需求增加，至於GPU插槽（Socket）則是潛在的商機。筆電方面，預計SODDR5、M.2 PCIe Gen5及USB4 Type-C的普及率將有所增加。桌機方面則主要配合英特爾的Socket V1、超微的Socket AM5、 DDR5和PCIe Gen5。