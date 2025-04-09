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友達旗下 虹彩擬登興櫃

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

友達（2409）轉投資的虹彩光電今年在10吋電子書、13吋及27.6吋商業顯示器產品陸續出貨挹注下，可望交出轉虧為盈成績。虹彩董事長兼總經理廖奇璋表示，正遴選輔導券商，規劃今年底至明年初登錄興櫃。

廖奇璋表示，將參與2025 Touch Taiwan智慧顯示展，並呼應展會主題「Forward Together」，攜手國內外合作夥伴，包括台中榮總、宇瞻、富動、台中港酒店、Kent Displays Inc.、CREiST等，展示膽固醇液晶全彩電子紙技術橫跨戶外廣告、智慧教育、智慧醫療、智慧零售、智慧交通多元應用。

廖奇璋指出，虹彩光電深耕膽固醇液晶全彩電子紙技術，累積超過200項全球專利，成為膽固醇液晶技術的領導者。隨著顯示技術朝向低能耗、環保與高值化產品演進，相關技術也成為傳統面板轉型的重要突破。

他說，積極與面板與觸控廠合作，包括凌巨、天馬及TPK等，全年營運獲利可期。

膽固醇 電子紙 面板

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