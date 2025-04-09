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台揚低軌衛星傳捷報

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

衛星通訊廠台揚（2314）昨（8）日宣布，打入加拿大Telesat Lightspeed低軌衛星網絡供應鏈，成功量產低軌衛星（LEO）Ka頻段戶外收發器，並開始出貨。

台揚近期因打入全額交割，加上川普關稅政策造成台股重挫，台揚持續兩個交易日跌停鎖住，昨天下跌1.1元，收10.35元，股價自3月14日的30.1元以來，跌幅達65.6%。

台揚執行長吳永欽表示，台揚在Telesat Lightspeed用戶終端生態系統中扮演關鍵角色，在高性能通訊技術設計與製造展現專業能力。將持續投入研發與製造，與Telesat共同推動全球高速衛星通訊的普及與應用。隨著產品認證與交付完成，將持續深化合作，加速LEO衛星通訊網絡的全球部署，共同開啟下一代通訊時代。

Telesat Lightspeed是Telesat打造的企業級低軌衛星網路系統，首階段將由198顆具光學星際鏈路與先進數據處理能力的衛星組成，目標提供全球範圍內高速、低延遲、靈活可靠的連接服務。

台揚宣布，已成功設計、開發並完成Telesat Lightspeed低軌衛星通訊網絡首批LEO（低軌道）Ka頻段戶外收發器的量產與交付，台揚的戶外收發器是Telesat地面用戶終端（UT）解決方案中的關鍵模組，包含微波升頻發射器（BUC）與降頻接收器（LNB），提供高效能、低延遲的衛星通訊支援。

低軌衛星

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