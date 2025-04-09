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啟碁營收寫最旺3月

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日公布3月營收重返百億元大關，達104.5億元，創同期新高，歷史次高；智易3月及累計今年第1季營收都創同期新高。

近期受到川普關稅政策影響，大盤持續重挫，啟碁連續兩天落入跌停，昨日下跌12.5元，收112.5元，不過外資持續買超28個交易日，累計近一月買超1.73萬張。智易昨天下跌13元，收190.5元，跌幅約6.39%，外資持續買超九個交易日，累計近一個月買超7,743張。

網通廠近期受惠於訂單回溫帶動，繼智邦繳出3月創下歷史新高佳績後，第1季淡季營收季增兩成，也創歷史新高；啟碁及智易3月及第1季營收也同步回溫。

啟碁3月營收104.5億元，月增19%，年增7.8%，創歷史次高，累計第1季營收283.66億元，季增1.7%，年增10.9%。

智易3月合併自結營收為44.52億元，月增3.3%，年增10.3%，創歷史同期新高，累計第1季營收127.03億元，季增5%，年增1.2%，也創同期新高。。

近期川普關稅政策衝擊全球，而啟碁及智易來自美國市場貢獻營收占比分別為逾六成以及四成，啟碁生產基地中，越南占40%、台灣40%、中國大陸15%，墨西哥約5%；智易越南產能占比約七成，法人認為受關稅影響重大。

啟碁表示，目前美國客戶占比約七成，受到一定的影響，但實際衝擊程度較預期低，未來三個月是觀察的關鍵期，啟碁也積極啟動應對方案，持續推動生產基地多元化，降低單一市場及地區的風險。

啟碁 營收

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