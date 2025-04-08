台積電17日法說 高盛提四問並調降CoWoS預估出貨

台積電（2330）即將於17日舉行法說會。由於股價最近跌跌不休，因而此次法說備受市場關注。高盛證券在最新出具的個股研究報告中指出，台積電最近股價下跌後，估值更具吸引力，但仍下調台積電今、明兩年的CoWoS出貨預期，並提出四大焦點議題。

這四大焦點議題為：一、成熟製程與7奈米海外擴張策略；二、美國資本支出計畫與股息政策更新；三、關稅戰與貿易不確定性評估；四、競爭格局及與主要競爭對手的潛在合作。

高盛略微下修台積電的預估第1季獲利，以反映元月21日地震的衝擊。至於資本支出，高盛對台積電今年的資本支出仍維持在400億美元，但2026年則從460億美元下修到450億美元，以反映在日本／德國廠擴張可能減緩。

此外，由於地緣政治的不確定因素，外加下游ODM廠的AI伺服器機架的供給限制，高盛將台積電今年CoWoS預估出貨下修2%到58.5萬片，明年預估出貨下修5%到92.3萬片；今年預估產能從63.5萬片上調到66萬片，但明年則從102萬片下修到100萬片。不過，台積電2026年對5奈米以下的製程可能漲價3%，CoWoS價格則漲5%，以因應成本上揚的環境。

台積電股價從年初以來已下跌24%，跌幅高於加權指數近兩成的跌幅。高盛統計，台積電十年來的交易區間介於本益比10-29倍，最近股價已跌到低檔區，變得更有吸引力，因此仍維持「買進」評等。不過，高盛下修台積電今明兩年的預估營收及獲利，對台積電的目標價也從1,400元下修到1,200元。