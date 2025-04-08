快訊

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

台積電17日法說 高盛提四問並調降CoWoS預估出貨

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。圖/本報資料照片
台積電。圖/本報資料照片

台積電（2330）即將於17日舉行法說會。由於股價最近跌跌不休，因而此次法說備受市場關注。高盛證券在最新出具的個股研究報告中指出，台積電最近股價下跌後，估值更具吸引力，但仍下調台積電今、明兩年的CoWoS出貨預期，並提出四大焦點議題。

這四大焦點議題為：一、成熟製程與7奈米海外擴張策略；二、美國資本支出計畫與股息政策更新；三、關稅戰與貿易不確定性評估；四、競爭格局及與主要競爭對手的潛在合作。

高盛略微下修台積電的預估第1季獲利，以反映元月21日地震的衝擊。至於資本支出，高盛對台積電今年的資本支出仍維持在400億美元，但2026年則從460億美元下修到450億美元，以反映在日本／德國廠擴張可能減緩。

此外，由於地緣政治的不確定因素，外加下游ODM廠的AI伺服器機架的供給限制，高盛將台積電今年CoWoS預估出貨下修2%到58.5萬片，明年預估出貨下修5%到92.3萬片；今年預估產能從63.5萬片上調到66萬片，但明年則從102萬片下修到100萬片。不過，台積電2026年對5奈米以下的製程可能漲價3%，CoWoS價格則漲5%，以因應成本上揚的環境。

台積電股價從年初以來已下跌24%，跌幅高於加權指數近兩成的跌幅。高盛統計，台積電十年來的交易區間介於本益比10-29倍，最近股價已跌到低檔區，變得更有吸引力，因此仍維持「買進」評等。不過，高盛下修台積電今明兩年的預估營收及獲利，對台積電的目標價也從1,400元下修到1,200元。

台積電 高盛

延伸閱讀

賈靜雯也是台積電股東！無懼股災「一張不賣」

台股2天下殺近3000點！他不解長輩加碼台積電 過來人揭關鍵：根本沒差

竹科工地挖土機拉倒電桿 壓死台積電女包商 司機判緩刑

台積電、蘋果和Stellantis等承諾的近2兆美元投資 恐被川普關稅重傷

相關新聞

台積電17日法說 高盛提四問並調降CoWoS預估出貨

台積電（2330）即將於17日舉行法說會。由於股價最近跌跌不休，因而此次法說備受市場關注。高盛證券在最新出具的個股研究報...

鴻海連2日苦吞跌停 今年大跌32%市值蒸發8196億元

川普關稅風暴襲擊，鴻海連2天股價跌停，今天收盤價125元，創2024年3月14日以來低點，市值跌到新台幣1.73兆元；鴻...

聯電3月營收198.6億元 月增9.15% 合併傳聞股價逆勢上漲逾2%

聯電（2303）8日公布3月合併營收為198.6億元，月增9.15%，較去年同期增加9.31%；累計今年前3月合併營收5...

富采營收／3月20.23億元、創半年新高 維持逐季成長目標

LED大廠富采（3714）7日公布3月合併營收達新台幣20.23億元，受惠工作天數恢復及需求回溫...

緯穎營收／3月866億元、年增226.7% 創歷史新高

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）於8日公布3月單月合併營收達866.32億元、月增86.2%、年...

貿聯3月營收月增14% 單月最佳

貿聯-KY（3665）昨（7）日公布3月營收57.38億元，創單月新高，月增14.7％，年增34.3%，首季營收以162...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。