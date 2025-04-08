線纜族群華新、大山、宏泰、億泰 3月營收皆正成長

線纜族群華新（1605）、大山（1615）、宏泰（1612）及億泰（1616）8日公告3月營收，四家皆年成長，華新3月營收153.37億元，年增0.9%；累計前三月營收448.76億元，年增10.7%。

大山3月營收6.3億元，年增12.93%；累計前三月營收15.14億元，年增16.32%。宏泰3月營收6.74億元，年增5%；累計前三月營收17.89億元，年增22.73%。億泰3月營收4.3億元，年增26.83%；累計前三月營收11.99億元，年增18.65%。

華新先前指出，今年第1季不銹鋼部門預期營運表現將優於去年第4季；電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持高檔，民間市場受到央行打房影響，建商進場速度放緩，第1季整體銷量與上季持平，但是仍較去年同期有所提升。

線纜業者指出，在台電強韌電網計畫帶動下，每月仍穩定交貨，惟近期川普關稅政策牽動全球經濟狀況，儘管線纜為內需產業，但銅價受到關稅影響而下跌，因此短期內可能會稍有影響。