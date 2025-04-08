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嘉澤營收／3月28.71億元年增22.13% 創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

嘉澤（3533）8日公布3月營收28.71億元，創單月歷史新高，月增30.06%、年增22.13%，今年第1季營收77.57億元，創同期新高，年增22.21%、季減6.5%。

嘉澤3月營收創單月新高，主要是工作天數恢復正常，加上筆電的季底拉貨效應，以及一般伺服器需求回升。

展望2025年，嘉澤認為，今年一般伺服器平台滲透率持續提升，加上SOCAMM開始貢獻AI伺服器業績，同時桌機與筆電產品也將增長，法人看好該公司2025年營運可望優於去年。

嘉澤四大產品應用包括伺服器、AI、筆電與桌機。其中，在伺服器方面，由於英特爾Eagle及超微（AMD）Bergamo/Turin平台滲透率，將從2024年的平均30%提升到2025年的60到70%。加上英特爾Birch Stream進入市場，預計滲透率為10到15%，另外，PCIe線纜也持續成長，因此看好2025年在伺服器產品的成長。

至於AI產品方面，嘉澤認為，SOCAMM及快接頭（QD）將在2025年開始貢獻業績，電源連接器與線纜的需求增加，至於GPU插槽（Socket）則是潛在的商機。

筆電方面，預計SODDR5、M.2 PCIe Gen5及USB4 Type-C的普及率將有所增加。

桌機方面，將廣泛採用英特爾的Socket V1、超微的Socket AM5、 DDR5和PCIe Gen5。

伺服器 嘉澤 筆電

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