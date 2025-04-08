鴻海連2日苦吞跌停 今年大跌32%市值蒸發8196億元

川普關稅風暴襲擊，鴻海連2天股價跌停，今天收盤價125元，創2024年3月14日以來低點，市值跌到新台幣1.73兆元；鴻海今天成交爆量達30.11萬張，創去年8月6日來單日最大量。外資7日買超鴻海1.23萬張，今天反手調節賣超近2.6萬張。

根據統計，在清明連假後，鴻海連2日跌停，累計下跌28.5元、跌幅達18.5%；今年以來，鴻海大跌59元，累計跌幅32%，市值蒸發達8196億元。若以鴻海創辦人及大股東郭台銘持股約17.42億股粗估，今年以來持股市值蒸發近1028億元。

若從2024年7月9日鴻海股價高點234.5元來看，迄今大跌109.5元，跌幅達46.7%，市值蒸發達1.52兆元；粗估郭台銘個人持股市值蒸發達1907億元。

觀察外資持股變化，根據統計，從今年3月迄今，外資累計賣超鴻海達26.17萬張；今年以來，外資大賣鴻海累計達57.93萬張。

鴻海先前指出，第2季雲端網路產品將保持成長趨勢，不過仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。觀察能見度，鴻海預估第2季營運展望將呈現季增、年增表現，但仍需持續關注全球政經局勢變化影響。

鴻海旗下工業富聯今天表示，全球貿易局勢複雜多變，產業格局正經歷深度調整，工業富聯在全球各地產能已涵蓋中國大陸、美國、墨西哥及亞洲其他地區和歐洲等地，可根據客戶需求靈活調度產能布局，應對市場及關稅政策變化，並具備區域化在地生產人工智慧（AI）相關產品能力。

工業富聯下午公布第1季營運預估，預計自結單季營收人民幣1590億元至1610億元，較2024年同期成長34%至35.6%；預估第1季自結歸屬母公司業主獲利人民幣52億元至53億元，年增率24.4%至26.8%，有機會創上市以來同期新高。

在雲端運算業務項目，工業富聯預估第1季營收年成長超過50%，其中AI伺服器、通用伺服器營收可年增超過50%；以客戶類別來看，雲端服務商伺服器營收年成長超過60%，品牌客戶伺服器營收年成長超過30%。