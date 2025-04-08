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高力營收／3月4.16億元 創歷史同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

高力（8996）8日公告3月營收為4.16億元，年增57.08％，創歷史同期新高，今年累計營收為10.13億元，年增27.06％。

高力表示，對2025年展望樂觀，預估三大事業單位營收持續增長。此外，高力也在海內外進行新產能的投資，其中，泰國廠預計在明年下半年投產。

高力表示，對三大事業單位成長格局的營收表現抱持樂觀期待。首先，傳統板式熱交換器產品方面，2024年的營收占比高於40%，預期今年營運會優於去年。高力說明，因為冷凍空調、車用、氫能相關應用客戶端需求持續增加，且具有長期成長的趨勢。此外，近年來成長較迅速的熱泵相關應用，去年因客戶去化因素，導致營收成長較低，但今年從客戶端下單的狀況來看，去化的狀況已差不多結束，今年熱泵需求會有所回升。

在氫能、燃料電池產品方面，高力表示，去年整體表現與前一年持平，然而2024年下半年比上半年有明顯成長。高力說明，主因客戶端在終端用電需求強勁，導致訂單增長，而今年第1季仍延續增長趨勢，預計今年會比去年有大幅度的成長。

而在散熱產品方面，去年營收佔比約為20％，高力認為，今年隨著人工智慧算力增長延續，相關散熱的需求還是相當強勁。高力指出，今年首季看到訂單明顯回升，對接下來的季度增長樂觀，預估今年營收會強於去年。

投資方面，高力表示，公司在泰國有購置一塊稍大土地，並會在今年開始建廠，預計於明年下半年或年底投產。台灣方面，正在桃園與高雄橋頭科學園區規劃新的生產空間，著重在氫能與燃料電池相關的產能需求。

營收

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