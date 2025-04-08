快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

動力營收／RTX 50 系列顯卡熱銷 3月年增63%達1.93億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

動力-KY（6591）公布2025年3月合併營收1.93億元，月增77.89％，年增63.24％。累計2025年第1季合併營收達4.36億元，年增41.56％，受惠客戶訂單備貨力道暢旺，挹注今年首季營收刷新歷年同期第三高成績。

動力合併營收表現亮眼，受惠泛電競相關客戶陸續推出搭載NVIDIA （輝達）RTX 50中高階系列之新品上市銷售，同步針對搭載消費主流的中階顯卡5070、5080系列之風扇產品加大備貨及下單力道，動力精進生產及訂單交期管理以即時滿足客戶熱絡訂單需求，推升整體產能稼動率，並挹注3月及今年第1季營收呈現高雙位數年增水準。

動力指出，由於NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡問市掀起市場熱銷，且AMD（超微）亦於3月推出RX 9000系列顯卡，有機會進一步推動換機潮，泛電競相關客戶更相繼摩拳擦掌導入中階顯卡新品上市進度，帶動相關風扇產品接單量體明顯增加，雖近日美國祭出新一輪對等關稅政策，目前充分掌握客戶訂單計畫，隨著後續訂單出貨認列，有助於帶動整體營運動能。

展望未來營運，動力仍密切留意此波對等關稅後續影響，並掌握客戶訂單出貨排程、加大供應鏈管理以強化生產管控，以提升集團市場競爭力。另一方面，動能仍積極開展工控、5G伺服器及車用等利基型領域風扇產品業務開發，包括歐洲、台灣地區工控應用訂單逐步回溫，有望增添未來營運良好表現。

營收

延伸閱讀

有法人買盤的顯卡概念股─僑威

微星推新品 第2季業績進補

輝達新一代顯卡 RTX50系列引爆熱潮

輝達GTC限量銷售RTX 5090顯卡 凌晨3時展開排隊

相關新聞

鴻海連2日苦吞跌停 今年大跌32%市值蒸發8196億元

川普關稅風暴襲擊，鴻海連2天股價跌停，今天收盤價125元，創2024年3月14日以來低點，市值跌到新台幣1.73兆元；鴻...

聯電3月營收198.6億元 月增9.15% 合併傳聞股價逆勢上漲逾2%

聯電（2303）8日公布3月合併營收為198.6億元，月增9.15%，較去年同期增加9.31%；累計今年前3月合併營收5...

富采營收／3月20.23億元、創半年新高 維持逐季成長目標

LED大廠富采（3714）7日公布3月合併營收達新台幣20.23億元，受惠工作天數恢復及需求回溫...

緯穎營收／3月866億元、年增226.7% 創歷史新高

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）於8日公布3月單月合併營收達866.32億元、月增86.2%、年...

貿聯3月營收月增14% 單月最佳

貿聯-KY（3665）昨（7）日公布3月營收57.38億元，創單月新高，月增14.7％，年增34.3%，首季營收以162...

台光電3月營收月增9% 持續擴產

受惠AI伺服器成長動能，銅箔基板廠商台光電（2383）昨（7）日公告3月營收76.68億元，月增9.1%，年增率64.8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。