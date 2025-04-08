動力營收／RTX 50 系列顯卡熱銷 3月年增63%達1.93億元

動力-KY（6591）公布2025年3月合併營收1.93億元，月增77.89％，年增63.24％。累計2025年第1季合併營收達4.36億元，年增41.56％，受惠客戶訂單備貨力道暢旺，挹注今年首季營收刷新歷年同期第三高成績。

動力合併營收表現亮眼，受惠泛電競相關客戶陸續推出搭載NVIDIA （輝達）RTX 50中高階系列之新品上市銷售，同步針對搭載消費主流的中階顯卡5070、5080系列之風扇產品加大備貨及下單力道，動力精進生產及訂單交期管理以即時滿足客戶熱絡訂單需求，推升整體產能稼動率，並挹注3月及今年第1季營收呈現高雙位數年增水準。

動力指出，由於NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡問市掀起市場熱銷，且AMD（超微）亦於3月推出RX 9000系列顯卡，有機會進一步推動換機潮，泛電競相關客戶更相繼摩拳擦掌導入中階顯卡新品上市進度，帶動相關風扇產品接單量體明顯增加，雖近日美國祭出新一輪對等關稅政策，目前充分掌握客戶訂單計畫，隨著後續訂單出貨認列，有助於帶動整體營運動能。

展望未來營運，動力仍密切留意此波對等關稅後續影響，並掌握客戶訂單出貨排程、加大供應鏈管理以強化生產管控，以提升集團市場競爭力。另一方面，動能仍積極開展工控、5G伺服器及車用等利基型領域風扇產品業務開發，包括歐洲、台灣地區工控應用訂單逐步回溫，有望增添未來營運良好表現。