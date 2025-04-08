快訊

曝限空令成效！金管會信心喊話「已止跌」：放空減86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「伸手臂」！Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

易華電首季營收4.38億元 季增9.5%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
易華電董事長萬文財。圖/聯合報系資料照片
易華電董事長萬文財。圖/聯合報系資料照片

易華電（6552）今日公告 2025 年3月營收為1.40億元 ，比上月減少 3.65%，比去年同期減少 19.56%；2025年第1季營收為4.38億元，季增9.5%、年減11.05%。

鑑於大尺寸面板市場需求仍不穩定 ， 庫存調整壓力仍然存在 ， 因而影響易華電營收。對卷帶式覆晶薄膜封裝（ COF）後市，客戶下單保守，掌握難度升高，易華電對後續COF需求抱持審慎態度。

至於 2-Metal LED 基板，易華電配合客戶進度而持續出貨中。受惠於客戶新品完成開發，易華電預計第 2 季進入小量試產 ， 同時也將配合客戶導入下世代新品計畫進行技術開發。易華電對於 2-Metal LED 基板業績抱持正向看法。

易華電 營收

延伸閱讀

創意3月業績月增38% 智原月增22%

Touch Taiwan 4月16日登場 聚焦電子紙、PLP面板級封裝兩大專區

友達橫掃六項顯示大獎 顯示技術、智慧移動及醫療解決方案應用卓越

Touch Taiwan 2025系列展聚焦電子紙、PLP面板級封裝 16日登場

相關新聞

聯電3月營收198.6億元 月增9.15% 合併傳聞股價逆勢上漲逾2%

聯電（2303）8日公布3月合併營收為198.6億元，月增9.15%，較去年同期增加9.31%；累計今年前3月合併營收5...

富采營收／3月20.23億元、創半年新高 維持逐季成長目標

LED大廠富采（3714）7日公布3月合併營收達新台幣20.23億元，受惠工作天數恢復及需求回溫...

緯穎營收／3月866億元、年增226.7% 創歷史新高

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）於8日公布3月單月合併營收達866.32億元、月增86.2%、年...

貿聯3月營收月增14% 單月最佳

貿聯-KY（3665）昨（7）日公布3月營收57.38億元，創單月新高，月增14.7％，年增34.3%，首季營收以162...

台光電3月營收月增9% 持續擴產

受惠AI伺服器成長動能，銅箔基板廠商台光電（2383）昨（7）日公告3月營收76.68億元，月增9.1%，年增率64.8...

研華3月營收躍進19%

工業電腦龍頭研華（2395）受惠北美、歐洲、中國大陸及台灣市場成長，帶動今年3月營收雙成長，月增19.42%，年增25....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。