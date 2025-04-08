易華電首季營收4.38億元 季增9.5%

易華電（6552）今日公告 2025 年3月營收為1.40億元 ，比上月減少 3.65%，比去年同期減少 19.56%；2025年第1季營收為4.38億元，季增9.5%、年減11.05%。

鑑於大尺寸面板市場需求仍不穩定 ， 庫存調整壓力仍然存在 ， 因而影響易華電營收。對卷帶式覆晶薄膜封裝（ COF）後市，客戶下單保守，掌握難度升高，易華電對後續COF需求抱持審慎態度。

至於 2-Metal LED 基板，易華電配合客戶進度而持續出貨中。受惠於客戶新品完成開發，易華電預計第 2 季進入小量試產 ， 同時也將配合客戶導入下世代新品計畫進行技術開發。易華電對於 2-Metal LED 基板業績抱持正向看法。